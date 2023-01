L open di tanti uffici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L open di tanti uffici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPACE

Significato/Curiosita : L open di tanti uffici

Peccato sociale che grida al cielo e limita le possibilità di una vita più piena per così tanti dei nostri fratelli". il cardinal bergoglio a buenos aires...

Employment space – gruppo musicale francese space – gruppo musicale inglese space disco – stile musicale space – album del modern jazz quartet del 1969 space –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con open; tanti; uffici; Tutt altro che propen se; Propen se a sorvolare; Contrarie, poco propen se; È poco propen so a delegare; Steiger, protagonista di tanti famosi film; Vi trovano spazio le notizie più importanti ; Non ha molti abitanti ; Assistenti, aiutanti ; Fra i suoi uffici ali vi sono gli ammiragli; Come un nobile uffici almente visconte o duca; Gli uffici dei ministri; Piccola stanza di un uffici o; Cerca nelle Definizioni