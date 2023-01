Le ondate causate dai terremoti sottomarini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ondate causate dai terremoti sottomarini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TSUNAMI

Significato/Curiosita : Le ondate causate dai terremoti sottomarini

Secolo terremoti in calabria terremoti in italia terremoti in italia nel xx secolo terremoti in sicilia terremoto terremoto della calabria meridionale del...

Disambiguazione – "tsunami" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tsunami (disambigua). onda di maremoto dell'oceano indiano nel 2004 il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

