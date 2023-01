La noce tra le spezie in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La noce tra le spezie in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MOSCATA

Significato/Curiosita : La noce tra le spezie in cucina

Ricavano due spezie: il seme decorticato è la noce moscata la parte esterna che ricopre il seme fornisce il macis. il nome noce moscata significa "noce di mascate"...

