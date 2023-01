Ha un mozzo in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un mozzo in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RUOTA

Significato/Curiosita : Ha un mozzo in mezzo

Maggior parte della massa disposta sul perimetro, collegato al mozzo per mezzo di raggi. in questo modo, la loro massa rimarrà limitata, mentre il loro momento...

Cercando altri significati, vedi ruota (disambigua). una ruota del 1877 esposta allo united states national museum. una ruota è un oggetto circolare in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

