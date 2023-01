Modellare sulla fucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modellare sulla fucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORGIARE

Significato/Curiosita : Modellare sulla fucina

Questo può essere, ad esempio, piantare chiodi nel legno, modellare il metallo (come con una fucina) o frantumare la roccia. i martelli sono utilizzati per...

Tecnologie della riproduzione, l'eugenetica e il controllo mentale, usati per forgiare un nuovo modello di società, tratteggiando una distopia in cui l'uomo vive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

