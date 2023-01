Militare che viene meno ai suoi doveri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Militare che viene meno ai suoi doveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISERTORE

Significato/Curiosita : Militare che viene meno ai suoi doveri

I doveri dell'uomo, o doveri umani, sono una teoria della filosofia del diritto concepita per la prima volta organicamente da giuseppe mazzini, come conseguenza...

Giorni e quindi elencato come disertore. foglio matricolare di un militare del regio esercito denunciato come disertore al richiamo alle armi allo scoppio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

