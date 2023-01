La Marina non militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Marina non militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MERCANTILE

Significato/Curiosita : La marina non militare

la marina militare è la componente operativa marittima della difesa militare della repubblica italiana e costituisce una delle quattro forze armate italiane...

Una nave mercantile olandese una nave mercantile è una nave adibita al trasporto di merci e passeggeri, che quindi costituiscono il carico utile della...

