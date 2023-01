Lungo serpente dell America tropicale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lungo serpente dell America tropicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANACONDA

Significato/Curiosita : Lungo serpente dell america tropicale

(titanoboa cerrejonensis head et al., 2009) è un genere estinto di serpente vissuto in america meridionale circa 60 milioni di anni fa, nel paleocene, il periodo...

Wilson, ha avuto tre seguiti: anaconda - alla ricerca dell'orchidea maledetta, anaconda 3 - la nuova stirpe e anaconda - sentiero di sangue. la barca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

