Il logorio dovuto all impiego - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il logorio dovuto all impiego. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : USURA

Significato/Curiosita : Il logorio dovuto all impiego

Cui impiego egli aveva avocato a sé ogni decisione. il primo ordine che contemplava l'impiego delle armi chimiche giunse da mussolini a graziani il 27...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi usura (disambigua). l'usura (parola neolatina usata anche per definire l'applicazione illegale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con logorio; dovuto; impiego; Causa logorio mentale; logorio psichico; Anagramma di logorio che ha a che fare col tempo; È la causa del logorio ; dovuto a te; Un errore dovuto ... a troppa luce; dovuto solo a me; Assegno di mantenimento dovuto all ex coniuge; Un impiego a orario ridotto; Lo stato di chi non ha un impiego fisso; Trova impiego nella costruzione di pareti interne; È data alla fine di un impiego statale: buona __; Cerca nelle Definizioni