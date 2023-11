La definizione e la soluzione di: Laura Casa di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIAGIOTTI

Significato/Curiosita : Laura casa di moda

Con altri famosi creatori di moda come roberto capucci e rocco barocco. nel 1972, dopo aver fondato l'omonima casa di moda, presentò, a firenze, la sua... Con altri famosi creatoricome roberto capucci e rocco barocco. nel 1972, dopo aver fondato l'omonima, presentò, a firenze, la sua... Laura Biagiotti (Roma, 4 agosto 1943 – Roma, 26 maggio 2017) è stata una stilista italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

