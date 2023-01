Ce le hanno il fiume e il tavolino da biliardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce le hanno il fiume e il tavolino da biliardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPONDE

Significato/Curiosita : Ce le hanno il fiume e il tavolino da biliardo

Funebri e all'interno era arredato con quattro tavoli a destra e due a sinistra. ciascun tavolino era illuminato da una lampada con un paralume rosso, il tutto...

sponde – una delle ore della mitologia greca sponde – satellite di urano jean de sponde – poeta francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con hanno; fiume; tavolino; biliardo; Non ne hanno le cose che si gettano via; hanno pelliccia bruna e lucentissima; Le hanno vicine i ruscelli; hanno un sottile filo; Rende asciutto il fiume ; Il fiume delle più famose cascate; fiume della provincia di Grosseto; Pieno di mulinelli come un fiume con rapide; Un antico gioco orientale da tavolino ; tavolino da soggiorno; Gioco da tavolino ; II tavolino dei calzolai e dei ciabattini; Si gioca su un biliardo che non ha le buche; Specialità del biliardo all italiana; La usa il giocatore di biliardo ; Il colore del tavolo da biliardo ; Cerca nelle Definizioni