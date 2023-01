__ di guerra = uno che sa decidere in fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ di guerra = uno che sa decidere in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FULMINE

Significato/Curiosita : Di guerra = uno che sa decidere in fretta

La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in italia anche come guerra di spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al...

Cercando altri significati, vedi fulmine (disambigua). manifestazione di un fulmine nel cielo in meteorologia il fulmine (detto anche saetta o folgore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con guerra; decidere; fretta; Antiche macchine da guerra impiegate negli assedi; Li apporta la guerra ; Si schiera sempre a favore del governo durante una guerra ; Era ascoltata in tempo di guerra ; Per decidere , gli si taglia la testa; L ha bianca chi può decidere ; Non sapersi decidere ; Capace di decidere e agire in fretta; Andare via in auto... in tutta fretta ; Così sono i rami che bruciano più in fretta ; Taglia corto pur non avendo fretta ; Periodi di tempo... che passano in fretta ; Cerca nelle Definizioni