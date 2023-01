Fa la guardia al ladro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa la guardia al ladro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PALO

Significato/Curiosita : Fa la guardia al ladro

guardia, ladro e cameriera è un film del 1958 diretto da steno. una banda di ladri maldestri guidati dal "professore" (carotenuto) con otello (manfredi)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palo alto (disambigua). palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con guardia; ladro; I danteschi guardia ni di Malebolge; Mettere in guardia , annunciare un pericolo; Un ringhioso guardia no; Avvertimento che mette in guardia chi entra; Un ladro di idee; Visitato... dal ladro ; L occasione lo fa ladro ; Il Lupin ladro gentiluomo;