Grossi denti d avorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi denti d avorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ZANNE

Significato/Curiosita : Grossi denti d avorio

A siena). nel medioevo le zanne di narvalo erano commercializzate come avorio pregiato e anche come farmaco, perché si credeva che, se assunte polverizzate...

Significati, vedi zanne (disambigua). disambiguazione – "zanna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zanna (disambigua). le zanne di un elefante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con grossi; denti; avorio; grossi cilindri di carta; Vasti, grossi , enormi; È tra i più grossi ragni; Macchina per sollevare grossi pesi; I discendenti di Abramo; Possono esserlo i denti ; Il mister non identi ficato; Possibilità di danni e incidenti ; Tra la Costa d avorio e il Togo; Bianco come l avorio ; Tra la Costa d avorio e il Togo; Ricopre l avorio dei denti; Cerca nelle Definizioni