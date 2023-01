Si gioca su un biliardo che non ha le buche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca su un biliardo che non ha le buche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARAMBOLA

Significato/Curiosita : Si gioca su un biliardo che non ha le buche

1015, vedi biliardo (numero). una sala da biliardo a londra il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche, che oggi è corretto...

Un tavolo da carambola con tre bilie bilie da carambola la carambola è una specialità del biliardo che comprende diverse modalità di gioco. è conosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

