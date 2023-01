Il frutto con il mallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto con il mallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOCE

Significato/Curiosita : Il frutto con il mallo

il mallo è la polpa che può avvolgere un tipo particolare di frutto detto noce. il frutto detto "noce" può essere in realtà botanicamente una drupa, che...

Fabrizio del noce (torino, 3 gennaio 1948) è un dirigente pubblico, giornalista ed ex politico italiano. figlio del filosofo augusto del noce e di angiola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

