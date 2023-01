Forte colpo tirato da un calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forte colpo tirato da un calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALLONATA

Significato/Curiosita : Forte colpo tirato da un calciatore

(cassano d'adda, 26 gennaio 1919 – superga, 4 maggio 1949) è stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante e centrocampista. considerato tra i più...

La pallonata era una manifestazione ludica medievale che si svolgeva nella città di siena. la pallonata veniva di regola giocata nel giorno di santo stefano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con forte; colpo; tirato; calciatore; Scrisse Il più forte ; Riduzione per canto e pianoforte di componimento; Solido come un uomo forte o un metallo trattato; No tradotto a Berlino e Francoforte ; Virtuosistico colpo al volo nel calcio; Un colpo di freno; Vi si aggiudica con un colpo di martello; Di un colpo o di un arma che uccide; L uccelletto che viene attirato dallo... specchietto; Ritirato in un angolo; tirato a lucido, reso brillante; Un tirato re di frecce; Fu un prestigioso calciatore del Santos; Un violento tiro del calciatore ; Omar, calciatore del passato; Un azione di scarto del calciatore ; Cerca nelle Definizioni