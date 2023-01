Si formulano a Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si formulano a Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si formulano a natale

Prima selezione viene inviata in anticipo a tutti i membri dell'accademia che formulano raccomandazioni. a fine maggio il comitato per il nobel fissa...

augure che impugna il lituo mentre trae un auspicium ex tripudiis osservando il beccare dei polli. il phersu, tomba degli auguri, necropoli dei monterozzi...