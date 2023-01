La figura presa di mira nei poligoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura presa di mira nei poligoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAGOMA

Significato/Curiosita : La figura presa di mira nei poligoni

Riprese da più angolazioni, mentre una barchetta di carta "vola" sui tetti di parigi. la macchina da presa riprende da sotto, attraverso un pavimento trasparente...

Anche detta maschera, mascherone o modano, è una forma, uno stampo o una sagoma, che viene realizzata per poter riprodurre una spaziatura, il profilo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

