Il ferry con le rotaie sotto coperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ferry con le rotaie sotto coperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOAT

Significato/Curiosita : Il ferry con le rotaie sotto coperta

Strade con minor capacità di carico. l'hong kong-kowloon ferry. nave star pisces della star cruises a hong-kong. il servizio di traghetti star ferry, è stato...

boat è un cortometraggio del 2007 scritto e diretto da david lynch. un uomo si trova su un motoscafo in un lago, mentre una donna fa una confusa descrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con ferry; rotaie; sotto; coperta; Il ferry che naviga; Band glam-rock di Bryan ferry e Brian Eno; Il ferry cantante; Vi si giunge in ferry -boat; Così corrono le rotaie ; Non esiste senza rotaie ; Sistema di trasporto urbano su rotaie ; Viaggia su rotaie in città; Gli atleti si sotto pongono a quello antidoping; Il responsabile sotto posto a giudizio; Si fissa con il sotto pancia; Aderiscono alle superfici grazie a un sotto vuoto; Una coperta di neve; La coperta sulle ginocchia; Il risvolto della sovraccoperta di un libro; Parte scoperta dell alveo; Cerca nelle Definizioni