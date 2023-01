I felini dall occhio acuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I felini dall occhio acuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINCI

Significato/Curiosita : I felini dall occhio acuto

(schreber, 1775) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felini. è l'unica specie vivente del genere acinonyx. un tempo diffuso in gran...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lince (disambigua). le linci (genere lynx kerr, 1792) sono dei felidi appartenenti alla sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con felini; dall; occhio; acuto; Miagolii, lamenti felini ; felini dal manto chiazzato; I felini di Mompracem; Una dote dei felini ; Il rapper di Vengo dall a Luna; Accecato dall a collera; Caratterizzata dall aspetto untuoso; Un velo portato dall e donne arabe; La lente all interno dell occhio ; Nell anca e nel ginocchio ; Detto di occhio spento; La pena dell occhio per occhio ; acuto e sgradevole come un rumore; Un acuto straziante; Abile e acuto nell osservare; Dolore acuto e istantaneo; Cerca nelle Definizioni