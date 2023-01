Ha fatto fiasco in commercio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha fatto fiasco in commercio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALLITO

Significato/Curiosita : Ha fatto fiasco in commercio

Del fiasco. un caso che ha fatto storia è quello relativo al fallimento dell'azienda osborne computer corporation. esistono molti esempi di fiaschi in ambito...

Considerato uno “stato fallito” varia considerevolmente tra le autorità. inoltre, la dichiarazione che uno stato ha "fallito" è generalmente controversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Un quadro... fatto a pezzi!; La preposizione fra i fatto ri; fatto con affettazione; Controllo fatto per convenzione; Un fiasco che avvilisce; È un fiasco colossale, ma non un insuccesso; fiasco ... dell alpinista; Uno sta in mezzo fiasco ; Nel commercio è fondamentale: __-export ing; Bottega di commercio al minuto; Il commercio di anticaglie... alla francese; Agenti di commercio