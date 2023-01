Fare ciao ciao con la mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare ciao ciao con la mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALUTARE

Significato/Curiosita : Fare ciao ciao con la mano

Riferimento ai bambini, "fare ciao" indica un gesto di saluto ottenuto aprendo e chiudendo la mano o agitando la mano. "ciao" è anche un'espressione metaforica...

