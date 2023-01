Esaminare nel dettaglio alla ricerca di qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esaminare nel dettaglio alla ricerca di qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPULCIARE

Significato/Curiosita : Esaminare nel dettaglio alla ricerca di qualcosa

(sképsis), che significa "ricerca", "dubbio", stessa radice del verbo sképtesthai che significa "osservare attentamente", dunque "esaminare") è una posizione...

In inglese grooming, colloquialmente definita coi verbi: spidocchiare, spulciare) indica il comportamento osservato in molte specie animali, tra cui i...

