Lo era, per nascita, Amleto - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : DANESE

Significato/Curiosita : Lo era per nascita amleto

Altri significati, vedi amleto (disambigua). amleto (in inglese the tragedy of hamlet, prince of denmark, “la tragedia di amleto, principe di danimarca”)...

Il danese o lingua danese è una lingua di ceppo indoeuropeo appartenente al gruppo settentrionale delle lingue germaniche. al 2022, è parlata da 5,6 milioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

