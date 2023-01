Donna fedele alla religione di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna fedele alla religione di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISTIANA

Significato/Curiosita : Donna fedele alla religione di gesu

Circa 15 milioni di fedeli. definizioni riconosciute per indicare i dissidenti sono la comunità di cristo (250.000 fedeli) o chiesa di gesù cristo (bickertonita)...

Krystiana portoghese: cristiana tedesco: christiane, kristiane si basa sul termine latino christiana, che significa "cristiana", "seguace di cristo".... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con donna; fedele; alla; religione; gesù; Lo si offre alla Madonna ; La donna del pellerossa; donna poco socievole; La ragazza concreta di Madonna : __ Girl ing; Termine per marito infedele ; Gli fu fedele Robin Hood; Il fedele lo dice dopo saecula saeculorum; La fedele amica di Harry Potter; Esaminare nel dettaglio alla ricerca di qualcosa; Meglio averlo dalla parte del manico; Universitario prossimo alla fine del percorso; Relativa alla massa che fuoriesce dai vulcani in eruzione; Ogni religione ha il suo; Offensivo verso una religione ; La festa delle sorti nella religione ebraica; La religione ebraica; Il giorno in cui gesù risuscitò; Monte della crocifissione di gesù ; Nessuno può esserlo in patria, diceva gesù ; Lo dice gesù alla Maddalena dopo la risurrezione; Cerca nelle Definizioni