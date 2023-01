Il disinfettante usato nelle piscine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il disinfettante usato nelle piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLORO

Significato/Curiosita : Il disinfettante usato nelle piscine

L'acido ipocloroso è il disinfettante attivo nei prodotti a base di ipoclorito (ad esempio utilizzati nelle piscine). allo stesso modo, nelle navi e negli yacht...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cloro (disambigua). il cloro (dal greco , chloròs, «verde, verdeggiante») è l'elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

