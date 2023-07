Ha diritto di veto all ONU - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha diritto di veto all ONU. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CINA

Significato/Curiosità : Ha diritto di veto all ONU

La Cina è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e, come tale, ha il diritto di veto. Questo significa che la Cina ha il potere di bloccare qualsiasi risoluzione proposta dal Consiglio di sicurezza, anche se ha ricevuto il sostegno della maggioranza degli altri membri. Il diritto di veto conferisce a ciascun membro permanente una notevole influenza sulla politica internazionale e sulle decisioni del Consiglio di sicurezza. La Cina ha utilizzato il suo diritto di veto in diverse occasioni, spesso per proteggere i suoi interessi nazionali o per evitare interventi esterni considerati inopportuni. Tuttavia, l'uso del veto può anche essere oggetto di critiche e dibattiti sulla sua equità e sulla capacità del Consiglio di sicurezza di agire efficacemente in situazioni di crisi.

