Così è il vino passito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il vino passito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENSO

Significato/Curiosita : Cosi e il vino passito

(vedi vino passito). il vin santo viene spesso abbinato al dessert. questo bevanda tradizionale toscana e umbra è fatto con uva di tipo trebbiano e malvasia...

denso corporation ( kabushiki-gaisha denso; tse: 6902) è un produttore internazionale di sistemi integrati e componenti automobilistici, con...

Altre definizioni con così; vino; passito; così è l abito cucito addosso; così sono le notti illuminate dalle stelle; così sono detti i manoscritti del Mar Morto; così sono i rami che bruciano più in fretta; Un... po di vino ; Un ottimo vino di Bordeaux; Assolutamente rovino si; Quello d Avola è un rinomato vino siciliano; Vino passito del Friuli; Il vino bianco passito del Veneto detto anche Pasquale; C è il novello e il passito ; C è il novello e il passito ; Cerca nelle Definizioni