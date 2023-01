La corrente di Tzara... in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corrente di Tzara... in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADA

Significato/Curiosita : La corrente di tzara... in breve

Solo in campo storico e sociale ma anche in quello culturale e artistico. cercando di spiegare le ragioni della nascita di dada tristan tzara, in un'intervista...

Idi amin dada, all'anagrafe idi amin dada oumee (koboko, 17 maggio 1925 – gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese, presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

