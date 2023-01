Con le conchiglie sono chiocciole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con le conchiglie sono chiocciole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUMACHE

La conchiglia delle chiocciole oltre a proteggere le stesse, riduce anche la perdita di acqua che avviene attraverso l'evaporazione. la conchiglia si...

Human deaths as of 2018", le lumache sono tra gli animali che ogni anno provocano maggiori morti umane. precisamente le lumache si trovano al quinto posto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

