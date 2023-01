Se ha la coda è più lungo che alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ha la coda è più lungo che alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIANO

Significato/Curiosita : Se ha la coda e piu lungo che alto

Standard f.c.i. questo non implica che non siano chihuahua puri. è provvisto di coda portata alta, la testa ha la forma di "mela", le orecchie ben aperte...

piano – in architettura, livello di un edificio piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria piano di calpestio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con coda; lungo; alto; È lunga per chi è in coda ; In un detto si morde la coda ; Il dio marino con la coda di pesce; Al cavallo pendono dalla coda ; lungo serpente dell America tropicale; Può essere triplo o in lungo ; lungo le strade ferrate; Un lungo obiettivo; Sono pari in salto ; Vasto alto piano dell India; Gli atleti che alternano corsa e salto ; Li confondono i dalto nici; Cerca nelle Definizioni