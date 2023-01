La città campana con la famosa reggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana con la famosa reggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASERTA

Significato/Curiosita : La citta campana con la famosa reggia

Posizione della città metropolitana di reggio calabria all'interno della calabria. la città metropolitana di reggio calabria è una città metropolitana della...

Se stai cercando altri significati, vedi caserta (disambigua). caserta (ipa: ka'zrta, ascolta[·info]; caserta (ka'srt) in casertano: è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con città; campana; famosa; reggia; città e golfo a nord di Napoli; città greca nota per il canale; La città dei Beatles; Una grande città del Maryland; _ de Tirreni, località campana ; Fra __ campana ro, canzoncina; Suona la campana ... o bussa alla porta; La città del Trentino in cui è la campana dei Caduti; È famosa per una scarpetta; famosa locuzione latina che significa cogli il giorno presente; Una famosa catena di supermercati; La famosa Lollobrigida; Pareggia re le perdite; Favoreggia no e sostengono un idea; Aveva la reggia a Pietroburgo; Aveva la reggia a Teheran; Cerca nelle Definizioni