Che si può percorrere all indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si può percorrere all indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REMEABILE

Significato/Curiosita : Che si puo percorrere all indietro

Gimkana o gymkhana, è una gara all'aperto nella quale i concorrenti devono percorrere un tracciato tortuoso e reso impegnativo da ostacoli, nel più breve tempo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con percorrere; indietro; percorrere i mari; Si paga per percorrere l autostrada; Si può percorrere a ruota libera e... motore spento; Tale è la strada faticosa da percorrere ; Lo perde chi resta indietro ; Può volare all indietro ; I passi indietro a scuola; Come il fenomeno che non può... tornare indietro ; Cerca nelle Definizioni