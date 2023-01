La cavallina che portava colui che non ritornò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cavallina che portava colui che non ritornò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STORNA

Significato/Curiosita : La cavallina che portava colui che non ritorno

Omertose («altri non osa»), e il mondo della natura a cui appartiene la cavallina storna, fatto di simboli e allusioni nascoste che stravolgono la consueta concezione...

Poesia è ispirato il film cavallina storna del 1953 diretto da giulio morelli. ^ "la cavalla storna", su viv-it.org. storno, in vocabolario treccani. ^ rio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

