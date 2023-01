La carne per le polpette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carne per le polpette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRITA

Significato/Curiosita : La carne per le polpette

Con brodo e polpettine di carne; la pasta fatta in casa con sugo e polpette, nonché proprio gli spaghetti con sugo e polpette tipici del periodo di carnevale...

(comunemente detta anche "macinato", in alcune zone d'italia anche "carne trita") è carne sminuzzata in maniera più o meno fine. le normative comunitarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

