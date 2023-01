Fu la capitale della Vecchia Castiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu la capitale della Vecchia Castiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BURGOS

Significato/Curiosita : Fu la capitale della vecchia castiglia

1983. si compone dell'unione di due antichi reami: il regno di castiglia (vecchia castiglia) e il regno di león. in castilla e león si trova più del 60%...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi burgos (disambigua). burgos è un comune spagnolo di 175 821 abitanti (nel 2019) situato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

