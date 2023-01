Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMOSCI

Il camoscio d'oro è un formaggio a pasta molle. è un formaggio a pasta molle che viene commercializzato dalla filiale italiana dell'azienda savencia fromage... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con bovidi; pelle; guanti; scarpe; bovidi ormai estinti; Una delle otto sottofamiglie dei bovidi ; Velocissimi bovidi indiani; Cambiare pelle ; La donna del pelle rossa; La dura pelle del maiale; Piccoli condotti della pelle ; Unità di misura per i guanti ; Si infilano nei guanti ; Le coprono i guanti ; Morbida pelle per guanti ; Cuoio per scarpe e valigie; È famosa per una scarpe tta; Ridà nuova vita alle scarpe ; Il materiale delle fiabesche scarpe tte di Cenerentola; Cerca nelle Definizioni