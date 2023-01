È bivalve nei molluschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È bivalve nei molluschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONCHIGLIA

Significato/Curiosita : E bivalve nei molluschi

I bivalvi (bivalvia linnaeus, 1758), detti anche lamellibranchi o pelecipodi, sono una classe del phylum dei mollusca, e comprende 13 000 specie generalmente...

Significati, vedi conchiglia (disambigua). disambiguazione – "conchiglie" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi conchiglie (pasta). alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

