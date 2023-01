Beijing in italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beijing in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PECHINO

Significato/Curiosita : Beijing in italiano

Informale trascurato italiano gergale italiano formale aulico italiano tecnico-scientifico italiano burocratico l'italiano è lingua ufficiale in italia (benché...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonima razza di anatra, vedi pechino (anatra). pechino (afi: /pe'kino/; in cinese s, beijingp, letteralmente "capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

