Anti _, cioè contro l invecchiamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anti _, cioè contro l invecchiamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGE

Significato/Curiosita : Anti cioe contro l invecchiamento

Della dopamina (dari): l-dopa - disponibile solo con prescrizione medica. precursore della dopamina, nootropo generico, anti-depressivo, usato nella...

Dell'emilia-romagna advanced glycation end-product – prodotto glicato finale age – sceneggiatore italiano åge – nome proprio di persona norvegese a.g.e. – videogioco del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con anti; cioè; contro; invecchiamento; Li usavano gli anti chi tipografi; Si recitano invocando la Vergine e i Santi ; anti co contrabbasso a sei corde; Lugubri, raccapriccianti ; A... cioè attiguo; Un o l altro cioè prima o poi; Acqua __minerale, cioè povera di sali minerali; In altre parole, cioè ; contro l-Alt- un comando nei computer; Medicinale viscoso usato contro la tosse; La polizia che contro lla la circolazione; Un incontro sportivo; Anti _ = contro l invecchiamento ; Periodo di invecchiamento dei formaggi; Anti-__ = contro l invecchiamento ; Migliorano con l invecchiamento ; Cerca nelle Definizioni