Animale che vive in gallerie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che vive in gallerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TALPA

Significato/Curiosita : Animale che vive in gallerie

Situato più in alto. i polmoni di questo animale sono molto piccoli, e il suo tasso di metabolismo dell'ossigeno è molto basso, poiché nelle gallerie sotterranee...

la talpa (talpa europaea linnaeus, 1758) è un mammifero...

