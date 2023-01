Fa andare molti Bergamaschi allo stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa andare molti Bergamaschi allo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATALANTA

Significato/Curiosita : Fa andare molti bergamaschi allo stadio

Delle poche società di calcio italiane con uno stadio di proprietà. a partire dal 1º luglio 2019 lo stadio viene rinominato "gewiss stadium", a seguito...

L'atalanta bergamasca calcio, meglio nota come atalanta, è una società calcistica italiana con sede nella città di bergamo. milita in serie a, la massima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

