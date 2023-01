Alte come certe note - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alte come certe note. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACUTE

Significato/Curiosita : Alte come certe note

Si considerano unicamente i casi dei papi di cui si hanno fonti storiche certe o molto attendibili: clemente i, ponziano, silverio, benedetto ix, gregorio...

(insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco acuto; in lingua inglese: acute heart failure, ahf), stenosi mitralica o ad un'alterazione delle membrane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Gli atleti che alte rnano corsa e salto; Inconsueti, alte rnativi rispetto a ciò che comunemente percepiamo della realtà; Evita l alte razione dei cibi; Superbia, alte rigia; Un religioso come papa Francesco; Un azienda come Just Eat e Foodora; Farcito come un sandwich; La bellezza come la vede e la esprime il poeta; Risuonano in certe gole; In certe lampade regolano l intensità luminosa; Morbida come certe maglie; Indubbiamente, con certe zza; Non sono clienti delle enote che; note in margine; Causa note di biasimo allo studente; Sui libri accoglie le note