Fa accendere l apparecchio all ora voluta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa accendere l apparecchio all ora voluta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Fa accendere l apparecchio all ora voluta

Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio timer – album di gian piero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 gennaio 2023

Altre definizioni con accendere; apparecchio; voluta; Fa accendere il fanale della bici; Legname minuto per accendere il fuoco; Si può accendere su un immobile; Obbliga ad accendere i fari; apparecchio acustico; apparecchio che produce gli elettroni primari; L apparecchio per inspirare; apparecchio con cui effettuare riprese dall alto; Costosa o benvoluta ; Lingua artificiale voluta mente facile da imparare; Atteggiamento voluta mente disonesto; Tralasciare voluta mente;