Accecato dalla collera - Cruciverba

Significato/Curiosita

Una fattoria, mara viene invitata da don alfonso a ballare. jeli, accecato dalla collera, uccide il rivale in amore e viene arrestato. giovanni verga opere...

Ab irato cioè "da chi è in preda all'ira". si dice riguardo ad atti e decisioni (ma non solo) presi non lucidamente, ma solo perché si è sotto l'effetto...