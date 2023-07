Indica mancanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica mancanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENZA

Significato/Curiosità : Indica mancanza

La parola "senza" viene utilizzata per indicare la mancanza o l'assenza di qualcosa. Essa viene comunemente utilizzata per esprimere l'assenza di un oggetto, una condizione, una caratteristica o un attributo. "Senza" può essere applicato a una vasta gamma di contesti e può essere utilizzato in relazione a oggetti fisici, qualità emotive, requisiti, restrizioni o condizioni. Ad esempio, "senza luce" indica l'assenza di illuminazione, "senza preoccupazioni" indica l'assenza di preoccupazioni, e "senza requisiti" indica la mancanza di condizioni da soddisfare. L'uso di "senza" è un modo efficace per specificare la mancanza di qualcosa o l'assenza di una determinata condizione in modo chiaro e conciso.

