La definizione e la soluzione di: Come il sentimento di chi ama la propria terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PATRIOTTICO

Significato/Curiosita : Come il sentimento di chi ama la propria terra

^ terra amara, come finisce la seconda stagione: zuleyha muore, su mediaset infinity, 27 giugno 2023. url consultato il 27 giugno 2023. ^ terra amara... amara,finisceseconda stagione: zuleyha muore, su mediaset infinity, 27 giugno 2023. url consultato27 giugno 2023. ^amara... Il patriottismo è l'impegno profuso in nome della patria, in genere uno Stato-nazione, ma anche una regione o una città. Si esprime ad esempio attraverso l'orgoglio per i progressi conseguiti o per la cultura sviluppata in patria ma anche col desiderio di conservarne il carattere e i costumi, l'identificazione con altri membri della nazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come il sentimento di chi ama la propria terra : come; sentimento; propria; terra; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; sentimento che inorgoglisce; sentimento di devoto amore; Dolce sentimento ; Un implacabile sentimento ; sentimento che fa arrossire; Riprovevole sentimento ; Indicano la fisionomia propria di un individuo; L attività propria del perdigiorno; Si dimostra ragionando con la propria testa; Di propria iniziativa; Ciascuno lo è della propria fortuna; Ognuno conduce la propria ; Li fa la terra attorno al sole; La parte dell aratro che fende la terra ; Sta fra la terra e Giove; Creò il Cielo e la terra ; La terra di Pascoli; Il perno intorno a cui gira la terra ;

Cerca altre Definizioni