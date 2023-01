Vengono allevate per carne e uova: specie __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono allevate per carne e uova: specie __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVICOLE

Significato/Curiosita : Vengono allevate per carne e uova: specie

Violenza e a ferite. oltre alla produzione di carne per l'alimentazione, uno dei motivi per cui le galline vengono allevate è la produzione delle uova. le...

Razza "valdarno" oggi, nella maggior parte degli standard delle razze pure avicole, queste vengono classificate in base al paese di provenienza. in passato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con vengono; allevate; carne; uova; specie; Arnesi con cui vengono dipanate le matasse; Provengono dall alto; vengono da molto lontano ma... ci passiamo sopra; vengono prima della I; Vengono allevate nelle risaie; Instaura una sorta di alleanza e solidarietà tra vittima e carne fice; Tra carne vale e Pasqua; Antichissimo pesce di cui si mangiano uova e carne ; Costruisce veicoli per le parate di carne vale; Riso fritto cinese con uova : alla __; Nuova mente enumerati; Gli involucri delle uova ; Ridà nuova vita alle scarpe; Si ciba della sua stessa specie ; specie di capra selvatica; Individuo di una specie ... buono come riferimento; Una specie di tenaglia con le ganasce taglienti; Cerca nelle Definizioni