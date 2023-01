Tiene i capelli lontani dalla fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene i capelli lontani dalla fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FASCIA

Significato/Curiosita : Tiene i capelli lontani dalla fronte

2 (2011). è terza tra le saghe con il maggior incasso di tutti i tempi (se non si tiene conto dell'inflazione), con 7,7 miliardi di dollari. la saga è...

fascia – striscia di stoffa portata in vario modo, spesso a tracolla fascia tricolore – fascia indossata dai sindaci d'italia, vedi anche sciarpa fascia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 gennaio 2023

Altre definizioni con tiene; capelli; lontani; dalla; fronte; Statua che sostiene ; Si ottiene usando materie fibrose diverse; Contiene la maionese; Composto chimico che contiene un metallo; Se ne estrae un succo che rinforza i capelli ; Uomo di capelli scuri; L imbiancamento dei capelli ; Come capelli lucenti; Segnala ostacoli lontani ; Corpo lontani ssimo; Struttura che tiene lontani due elementi; Non lontani nel tempo; Emiliani come Cristina D Avena e Lucio dalla ; Liberarsi dalla tensione; Si tolgono dalla scarpa con una rivincita; Si scuotono dalla tovaglia; O sole _ sta nfronte a te; I vicini... di fronte ; Gli Arabi di fronte a Somalia, Gibuti ed Eritrea; È di fronte a Reggio Calabria; Cerca nelle Definizioni